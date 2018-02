Lenovo vient de publier les résultats du deuxième trimestre, clos le 30 septembre, de son exercice 2017-2018. Le chiffre d’affaires a grimpé de 5% en un an à 11,8 milliards de dollars. Les principales activités du constructeur, datacenters, mobiles, PC et terminaux intelligents ont connu une belle progression grâce, explique Lenovo, à la « stratégie en trois vagues » qu’il a mis en place. Le segment Datacenters, qui a connu une restructuration de son channel, a enregistré une forte activité hors de Chine, tout particulièrement en Europe et aux Etats-Unis. De son côté, bénéficiant du succès rencontré par le Moto, le Mobile Business Group a vu ses ventes progresser fortement en Europe de l’Ouest ainsi que dans les Amériques, générant de solides revenus pour le troisième trimestre consécutif. Enfin, le PC/Smart Devices Group, a renoué avec la profitabilité dans toutes les régions.

La marge brute a progressé de 0,3% pour atteindre 1,6 milliard de dollars. Le bénéfice par action s’est établi à 1,26 dollars.