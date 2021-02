80 % des entreprises n’utiliseront plus les centres de données traditionnels d’ici 2025. C’est une évidence pour nous tous ; le paysage économique actuel évolue rapidement et est dynamique. Les entreprises doivent agir vite sur les nouvelles opportunités de marché et ont besoin de systèmes informatiques et commerciaux solides pour réaliser tout cela…

Actuellement, les responsables informatiques estiment que leur infrastructure et leurs processus traditionnels ne sont pas toujours en mesure de suivre ces exigences commerciales en constante évolution. À la recherche de nouveaux moyens d’améliorer leur efficacité opérationnelle, ils se tournent de plus en plus vers les fournisseurs de cloud public pour répondre à leurs défis croissants en matière de performance, de sécurité ou de conformité.

SAP sur Azure : le meilleur des deux mondes

Il n’est plus question de savoir si, mais quand réaliser le changement. Aujourd’hui, les entreprises migrent vers les services cloud à un rythme accéléré. Selon une étude de Gartner, 80 % des entreprises n’utiliseront plus de centres de données traditionnels d’ici 2025.

Les clients de SAP ne peuvent pas rester à la traîne pour passer au cloud s’ils veulent garder une longueur d’avance sur la concurrence. À ce jour, la plupart des organisations n’ont toujours pas de stratégie officielle en matière d’informatique dans le cloud, mais Gartnerprévoit que d’ici 2022, 70 % des entreprises en disposeront. La question pressante pour les responsables informatiques aujourd’hui n’est donc pas de savoir s’ils vont passer au cloud, mais quand, et vers lequel.

Prêts à faire passer votre SAP au niveau supérieur ?

Nos discussions avec les clients révèlent que de nombreuses entreprises reconnaissent que le passage de leur logiciel SAP au cloud peut apporter de nombreux avantages pratiques (réduction des coûts, sécurité, …).

Pourtant, franchir le pas peut aussi sembler intimidant. Il existe en effet de nombreux éléments à prendre en compte ; la numérisation des systèmes SAP ne consiste pas seulement à effectuer la migration des données (de l’infrastructure traditionnelle sur site vers le cloud), mais aussi à mettre à jour et à modifier les processus informatiques et commerciaux existants. Et cela peut effectivement être assez effrayant.

C’est pourquoi il est important d’avoir une longueur d’avance et de bien se préparer. L’utilisation de l’expérience d’un partenaire externe expérimenté peut donner à cette chaîne de transformation numérique l’impulsion dont elle a besoin. Ils possèdent tous les atouts pour vous guider d’un décollage impeccable à un atterrissage en douceur, avec la garantie d’un minimum de perturbations pour chaque partie prenante.

Par Reynald Queille, Partner chez delaware France chez delaware

