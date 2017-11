Barracuda a fait l’acquisition de Sonian. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Basée à Waltham dans le Massachusetts, Sonian est à l’origine d’une plateforme d’archivage numérique, de gestion et d’analyse des données dans le cloud.

L’éditeur de solutions de sécurité et de protection des données dans le cloud explique dans un communiqué que cette acquisition va renforcer ses capacités d’archivage, de traitement et de sécurisation des courriels et étendre son channel avec de nouveaux partenaires OEM clés.

« L’équipe de Sonian a fait un immense travail en bâtissant et en fournissant une plateforme cloud native conçue pour répondre aux besoins des partenaires et des clients », explique dans le document le président et CEO de Barracuda, Benjamin Jenkins. « La plateforme Sonian nous permettra de nous différencier de nos concurrents etde conserver notre leadership à mesure que les clients migrent vers Office 365. De plus, nous pensons qu’il y a là une opportunité d’intégrer l’analytique et l’intelligence artificielle développée par Sonian dans notre offre de protection des données, laquelle, combinée avec nos produits de sécurité, offrira une solution plus complète sur le marché. »

« Flexibilité, facilité d’acquisition et fiabilité des plates-formes cloud continuent de générer une forte demande sur le marché », indique de son côté le CEO et président de Sonian,Tim McKinnon. « Le potentiel de la technologie et du modèle de commercialisation de Sonian combiné avec les produits complémentaires de Barracuda représente une proposition de grande valeur à la fois pour les partenaires et les clients. »

Créée en 2007 par son directeur technique Greg Arnette, Sonian revendique 32.000 clients dans 40 pays et, la gestion de plus de 20 milliards d’objets dans le cloud. La société a levé plus de 5O millions de dollars depuis sa création auprès d’un syndicat d’investisseurs, parmi lesquels Amazon.