Après trois années consécutives de hausse, le nombre de fusions et acquisitions dans la cybersécurité a diminué en 2022. Selon les dernières données de GlobalData, 410 opérations ont été annoncées au niveau mondial contre 480 en 2021, soit une baisse du volume des transactions de 14,6%. C’est toutefois la quatrième année consécutive où il dépasse les 400. La valeur des transactions enregistre en revanche une baisse massive de 56,7% en s’établissant à 48,3 Md$ contre 111,5 Md$ un an plus tôt.

« Bien que l’activité globale de fusions et acquisitions soit restée modérée pour le secteur, la baisse est plus importante en termes de valeur que de volume, ce qui suggère que les investisseurs étaient de plus en plus prudents lorsqu’ils s’engageaient dans de gros investissements dans des conditions de marché volatiles », commente Aurojyoti Bose, analyste principal chez GlobalData.

La valeur totale des transactions avait atteint un niveau record de 126,7 Md$ en 2018 puis un autre pic important à 111,5 Md$ en 2021, en raison de l’annonce d’opérations importantes telles que l’acquisition de McAfee pour 14 milliards de dollars par un consortium (comprenant Advent International, Crosspoint Capital Partners, Permira Holdings, CPP et GIC) et l’acquisition de Proofpoint par Thoma Bravo pour 12,3 milliards de dollars.

Bien que les transactions sont restées nombreuses en 2022, aucune opération supérieure à 10 Md$ n’a été annoncée. Parmi les acquisitions majeures, on peut rappeler celles de Mandiant par Google pour 5,4 Md$, de Datto par Kaseya pour 6,2 Md$ ou encore de SailPoint par Thoma Bravo pour 6,9 Md$.