Pionnier en France dans la mise en œuvre de projets d’intégration NetSuite, b.Workshop est le premier à obtenir le badge Expert ERP de NetSuite. Ce titre atteste du plus haut niveau d’expertise pour le déploiement de l’ERP en mode SaaS d’Oracle, désormais utilisé par plus de 40.000 clients dans le monde. Il répond à des critères stricts, tels que 5 lancements réussis de projets sur les derniers mois et des exigences de certifications des équipes opérationnelles et commerciales dans plusieurs domaines de compétences.

À l’origine pure player JDEdwards, b.Workshop a débuté son partenariat avec NetSuite en 2017. L’intégrateur a aujourd’hui plus de 60 projets aboutis à son actif, avec une équipe d’une trentaine d’experts dont 18 certifiés NetSuite (1 administrateur, 3 consultants et 14 SuiteFoundation).

“Ce badge est bien plus qu’une distinction, il reflète l’engagement et le savoir-faire de notre équipe, mais aussi la confiance que nous accordent nos clients et partenaires », commente dans un communiqué François Montandon, directeur associé de b.Workshop (photo).

Alors que l’ERP d’Oracle étend sa base installée, l’éditeur américain recense 7 principaux partenaires dans son programme NetSuite French Alliance Partners : Audaxis, Big bang, b.Workshop, Deloitte, Gembaware, Iniwave et Prerequis.