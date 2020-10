L’ESN b.workshop, spécialiste des environnements ERP JD Edwards et NetSuite, voit son expertise autour de NetSuite récompensée en recevant le prestigieux prix Partenaire de l’année en Europe occidentale.

Pour NetSuite, la communauté de partenaires joue un rôle important dans leur succès et l’annonce des partenaires de l’année est toujours un jour spécial. Cette année, l’annonce n’ayant pu se faire lors d’un événement physique, c’est en ligne qu’elle s’est déroulée. Oracle a souligné les efforts déployés par b.workshop afin d’aider les clients communs à gérer l’environnement actuel et, en fin de compte, à prospérer.

À travers cette distinction, b.workshop démontre pragmatiquement sa capacité à accompagner efficacement ses clients dans la mise en œuvre, le paramétrage et l’utilisation de l’environnement NetSuite. Dans ce contexte, l’ESN a aujourd’hui réalisé près de 25 projets à l’échelle nationale, ce qui la place parmi les principaux spécialistes du marché français.

Frédéric Meizel chez b.workshop « Nous sommes fiers de recevoir ce prix de NetSuite. Nous souhaitions remercier nos équipes en interne et NetSuite pour le travail effectué. Nous allons continuer d’investir des ressources significatives pour conserver notre haut niveau d’expertise autour de NetSuite, former de nouveaux experts à mener à bien toujours plus de projets au regard de la forte demande du marché. »