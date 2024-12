b.workshop, expert en solutions ERP, annonce avec fierté être le premier partenaire en France à obtenir le badge Expertise NetSuite, une reconnaissance qui illustre son investissement et son engagement auprès de ses clients dans la mise en œuvre et l’optimisation de projets ERP.

Ce badge est attribué aux partenaires répondant à des critères stricts, incluant par exemple 5 go-live de projets réussis sur les 12 derniers mois ou encore des exigences strictes de certifications de l’éditeur des équipes opérationnelles et commerciales.

Depuis plus de 7 ans, b.workshop s’impose comme un acteur clé dans l’écosystème NetSuite grâce à :

Une équipe d’une trentaine de consultants, développeurs, chefs de projet NetSuite,

60 projets ERP aboutis, dans des secteurs variés et innovants : FrenchTech, BioTech, Services, Software, etc,

Une équipe expérimentée et forte de 18 certifications produit,

Une présence internationale avec des projets menés dans 23 pays,

Une approche sur-mesure pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale.

“Ce badge est bien plus qu’une distinction,” déclare François Montandon, Directeur Associé. “Il reflète l’engagement et le savoir-faire de notre équipe, mais aussi la confiance que nous accordent nos clients et partenaires. Cette reconnaissance confirme notre position en tant que partenaire NetSuite incontournable pour les entreprises cherchant à se doter d’un ERP puissant et adaptable.”