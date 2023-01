Axians étoffe son portfolio de solutions en mode souscription en annonçant la disponibilité d’une offre de réseau d’entreprise sous forme de service (ou NaaS pour Network as a service). Cette offre qui s’appuie principalement sur l’offre Cisco Meraki est proposée sous la forme d’un contrat pluriannuel de 3 à 7 ans incluant les équipements réseau (LAN filaire ou Wifi LAN) et une couche de services associés (infogérance, analyse trafic, authentification forte, etc.) plus ou moins étoffée selon les besoins des clients et le niveau de service attendu.

« Cette offre s’adresse en priorité aux secteurs du retail et de l’industrie, à la recherche de solutions automatisées, pilotables en central et facilement reproductibles pour équiper leurs nombreux sites », détaille Nicolas Bellenger, responsable du centre d’expertise technologique centre de données et cloud à la direction technique nationale d’Axians France. Grâce aux outils d’automatisation et de pilotage à distance qu’elle embarque, cette offre permet en effet aux clients de bénéficier d’infrastructures réseaux rapidement déployables sans avoir besoin de compétences internes, particulièrement difficiles et onéreuses à recruter.

Le lancement de cette offre s’inscrit dans le cadre du programme Horizon 2024 de Cisco qui vise à cocréer avec ses partenaires des solutions innovantes répondant à des besoins clients spécifiques n’ayant pas de réponse sur étagère. Il s’agit de l’adaptation d’une offre déjà commercialisée depuis trois ans dans plusieurs pays de présence du groupe Axians (notamment les pays du Nord) où elle rencontre un succès certain.

Le NaaS Axians complète une gamme déjà étoffée de solutions proposées sous forme de services. Axians commercialise déjà une offre de cloud privé (V-Pack), une offre de cloud souverain (Fast Cloud), une offre d’intelligence artificielle (IAaaS), une offre de calcul haute performance (HPCaaS) et une offre de réseau SD-WAN opéré (Connect).

L’ensemble des ingénieurs d’affaires de la cinquantaine de sociétés qui constitue son pôle Communication & Cloud est déjà formée à revendre l’offre NaaS. Axians France espère convaincre rapidement 10 à 15% de ses clients réseaux d’adopter cette offre.