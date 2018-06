Axians annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Pure Storage et Rubrik pour promouvoir leur solution conjointe de stockage et de sauvegarde de données de nouvelle génération. Les deux entreprises américaines ont en effet développé des interfaces de programmation applicative communes permettant d’associer les plateformes de stockage de données 100% flash de l’un (FlashArray//M & //X et FlashBlade) avec la solution de gestion des données en environnement Cloud hybride de l’autre (Rubrik Cloud Data Management).

« Développée sur un modèle Cloud natif, cette offre globale est actuellement une des solutions les plus innovantes et scalable du marché, écrit dans un communiqué Yves Pellemans, directeur technique d’Axians France. Cette solution de cloud data management est parfaitement adaptée pour stocker, conserver et protéger le capital intellectuel des entreprises ».

Axians s’occupe d’intègrer les deux plateformes et, via Red Hat Ansible et/ou VMware vRealise Automation, d’automatiser les tâches d’exploitation. « Nous arrivons à automatiser jusqu’à 80 % des tâches d’exploitations et de maintien en conditions opérationnelles, assure Yves Pellemans, qui ajoute que cette solution, « simple d’utilisation, évolutive et performante, répond aux problématiques de sauvegarde automatisée, de maîtrise des coûts et de récupération instantanée des données en cas de sinistre des entreprises ».

Cette offre est l’une des solutions mises en avant par Axians dans le cadre de son tour 2018 qui a débuté hier à Bordeaux et qui se poursuit aujourd’hui à Toulouse. Ce tour, qui fera étape dans 7 villes supplémentaires d’ici au 28 juin (Nantes, Lille, Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Nancy, Strasbourg), a pour thématique cette année le datacenter de nouvelle generation. Outre Rubrik et Pure Storage, il associe Intel, VMware et Varonis.

Intel présente ainsi un comparatif des principales offres hyperconvergées du marché (à savoir : NetApp HCI, Nutanix, Simplivity et VMware VxRail), tandis que VMware explique comment réduire les coûts d’exploitation des systèmes d’information en automatisant les tâches d’exploitation et de maintien en conditions opérationnelles avec son orchestrateur vRealise Automation. Enfin Varonis propose une démonstration sur la gestion et la conformité des données non structurées en illustrtation d’une intervention d’un avocat spécialisé dans la mise en conformité RGPD.

Marque de Vinci Energies (2 Md€ de CA pour 9.000 collaborateurs répartis 22 pays), Axians a réalisé sur ses activités de services et de distribution informatique et télécoms un chiffre d’affaires de 338,9 M€ en 2016 avec un effectif 1285 collaborateurs.