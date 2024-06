Un nouveau chapitre s’ouvre chez AWS. Après la démission le mois dernier d’Adam Selipsky, Matt Garman lui a succédé cette semaine au poste de CEO. Ce vétéran d’AWS, entré dans l’entreprise en tant que chef produit en charge du développement logiciel en 2006, imprime déjà sa marque en annonçant de premiers changements dans l’organisation du géant du cloud.

Dans un message adressé à ses équipes et partagé sur le blog de l’entreprise, Matt Garman explique pour commencer qu’il ne nommera pas de successeur pour le poste qu’il occupait précédemment de patron des ventes, du marketing et des services mondiaux d’AWS. Il le justifie par le fait que l’entité dispose déjà « d’une direction solide » et pour « aider à continuer d’avancer plus rapidement en étant plus proches du client ». On suppose donc qu’il continuera de superviser directement cette activité.

AWS effectue un changement majeur en lançant la fusion de ses équipes du channel et de ses organisations commerciales mondiales. « Notre équipe Channel et Alliances aide à établir de meilleures connexions entre nos partenaires mondiaux et nos clients, et notre organisation spécialisée mondiale est le ciment qui relie nos équipes de service à nos clients », souligne Matt Garman. Toutes deux sont placées sous la direction de Ruba Borno, déjà vice-présidente en charge du channel et des alliances depuis 2021.

Une autre consolidation s’opère en rassemblant les équipes mondiales de vente, du secteur public, de la région Grande Chine, de la stratégie et des opérations commerciales dans une organisation mondiale des ventes placée sous la direction de Greg Pearson, précédemment vice-président en charge des ventes mondiales.

Matt Garman renouvelle par ailleurs sa confiance à Uwem Ukpong à la direction des services mondiaux d’AWS et lui adjoint les équipes internationales de cloud souverain et de gestion des produits.

Au total, AWS compte douze vice-présidents qui reporteront directement à Matt Garman.