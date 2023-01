« AWS prévoit d’investir 35 milliards de dollars d’ici 2040 pour établir plusieurs campus de centres de données en Virginie », a annoncé le bureau du gouverneur dans un communiqué. Cet investissement, le plus important en capital de l’histoire de l’État, devrait permettre la création d’au moins 1000 emplois directs. AWS a déjà une présence significative en Virginie, où il a implanté ses premiers centres de données en 2006 et ouvert un siège régional à Arlington en 2018.

« Depuis 2006, AWS a investi plus de 35 milliards de dollars en Virginie, augmentant le produit intérieur brut total de près de 7 milliards de dollars », affirme dans le communiqué Roger Wehner, le directeur du développement économique chez AWS. Le géant du cloud ne divulgue pas le nombre et l’emplacement précis de ses centres de données. Le site Datacenterdynamics évoque une dizaine de projets en Virginie dont certains ont été suspendus ces derniers mois en raison d’oppositions locales. Le bureau du gouverneur confirme que plusieurs localités sont à l’étude et que le choix interviendra ultérieurement.

Plaque technologique depuis l’émergence d’Internet, la Virginie est une zone d’implantation privilégiée des géants du secteur, avec la plus grande concentration de centres de données aux États-Unis. La « Data Center Alley », dans le comté de Loudoun, en héberge à elle seule plus de 120. La Virginie est aussi réputée pour offrir une énergie relativement bon marché et pour ses allégements fiscaux visant à attirer les grands fournisseurs cloud.

Le nouveau programme d’incitation « Mega Data Center » est sur le point d’être adopté par l’assemblée générale de Virginie. Il prévoit d’étendre jusqu’à 15 ans l’exonération des taxes sur l’utilisation des centres de données et leurs logiciels. AWS pourrait par ailleurs bénéficier d’une subvention de « performance personnalisée » pouvant atteindre 140 millions de dollars.

Selon les analystes de BofA Securities, AWS prévoit d’investir 27 Md$ dans ses infrastructures en 2023 et 30 Md$ en 2024.Un porte parole du groupe a déclaré à Bloomberg que les investissements dans les datacenters ne seraient modérés qu’en cas de ralentissement de la demande.

Amazon a annoncé début janvier son intention de supprimer 18 000 postes, soit environ 6% de ses effectifs hors centres logistiques. Ces suppressions, les plus importantes de l’histoire du groupe, se concentrent sur ses divisions Retail et RH.