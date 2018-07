La semaine dernière, le site The Information annonçait, sur la foi de sources bien informées, qu’AWS allait développer et commercialiser ses propres commutateurs. Relayé par différents organes de presse américains, notamment par CRN, cet article provoquait aussitôt la chute à la bourse de New York des titres Cisco, Juniper Networks et Arista.

Amazon Web Services et Cisco viennent chacun de démentir l’information, ainsi ravalée au rang de rumeur. « Cisco et AWS ont depuis longtemps une relation de client et de partenaire. Au cours d’un récent entretien téléphonique entre le CEO de Cisco, Chuck Robbins, et le CEO d’AWS, Andy Jassy, Andy a confirmé qu’AWS ne développait pas activement un commutateur de réseau commercial », indique un communiqué de Cisco parvenu à CRN. Dans un email transmis à nos confrères, AWS se contente de son côté d’affirmer que le communiqué de Cisco est correct et que la société ne fournira pas d’autre information à ce sujet, « au-delà-de ce communiqué ».

Un partenaire de longue date de Cisco a expliqué qu’il n’était pas surpris de voir les deux entreprises démentir une possible concurrence entre elles, indiquant que les projets en matière de réseaux d’AWS avaient d’autre objectifs qu’une compétition sur le plan commercial. « Il me semble qu’Amazon essaye véritablement de bâtir sa version d’Azure Stack, qui est la version on-premise d’Azure », a expliqué ce partenaire qui souhaite conserver l’anonymat, expliquant il n’est pas autorisé à s’adresser à la presse. « Nous avons aujourd’hui des clients qui essayent de retirer leurs données du cloud public. Je ne suis pas sûr qu’Amazon souhaite entamer un combat contre Cisco. »