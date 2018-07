Aubay a réalisé au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 97,9 millions d’euros, en progression de 18,2%. Cette croissance se décompose en une hausse de 10,7% en France, et de 27,0% à l’international. La croissance interne ressort à 10,2% contre 7,7% au premier trimestre 2018. Précisons que la croissance de la France est exclusivement organique Le chiffre d’affaires du premier semestre atteint 197,4 millions d’euros en progression de 16,8% dont 8,9% en organique.

L’effectif est en hausse par rapport au 31 décembre 2017. Au 30 juin, les effectifs s’élevaient à 5.913 collaborateurs contre 5.057 un an plus tôt et 5.848 à fin décembre 2017. La société s’attend à une hausse encore plus significative des effectifs au second semestre, celui-ci étant historiquement plus favorable. Le taux de productivité a été maintenu à 93,1% contre 92,8% un an plus tôt. Le résultat opérationnel d’activité du premier semestre 2018 est attendu en nette progression par rapport à celui du premier semestre 2017.

Aubay confirme ses objectifs 2018, fixés lors de la publication des résultats annuels. A savoir, un chiffre d’affaires de 395 millions d’euros, avec une croissance interne comprise entre 5 et 7%, et une marge opérationnelle d’activité comprise entre 9,5 et 10,5%.

Les résultats définitifs du 1er semestre seront publiés le mercredi 12 septembre 2018 après bourse