Arrow Electronics a publié ses résultats financiers pour son quatrième trimestre et son exercice clos le 31 décembre 2023. Le géant américain de la distribution a continué de faire face à des vents contraires sur ses deux activités de composants et de solutions informatiques. Ses ventes ont diminué de 16 % sur un an au quatrième trimestre à 7,8 Md$ et de 11% sur l’exercice à 33,1 Md$.

« Malgré des stocks excédentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement entraînant un ralentissement de la demande dans notre activité de composants et un environnement de dépenses informatiques mitigé pour notre activité de solutions informatiques d’entreprise, nous avons bien fonctionné dans un environnement difficile », a déclaré Sean Kerins, le PDG d’Arrow lors de sa conférence avec les analystes.

Parmi les points de satisfaction, le bénéfice par action au quatrième trimestre s’établit à 3,54$, dans le haut de la fourchette de prévisions. Le directeur financier Raj Agrawal souligne aussi les efforts qui ont permis de réduire les stocks de 600 M$ en séquentiel sur le dernier trimestre, ainsi que les 705 M$ de flux de trésorerie générés sur l’exercice.

Si les comptes restent dans le vert, le résultat net s’est contracté à 195 M$ au quatrième trimestre contre 349 M$ un an plus tôt, et à 904 M$ sur l’année 2023 contre 1,4 Md$ au précédent exercice.

Par activités, les ventes mondiales de composants ont diminué de 17 % sur un an au quatrième trimestre pour atteindre 5,6 Md$. Elles ont un peu mieux résisté en Europe avec une baisse de 14%.

« Au cours du trimestre, nous avons connu une faiblesse persistante sur nos marchés finaux industriels pour les composants. Nous avons constaté une force relative dans les secteurs verticaux de l’aérospatiale, de la défense et des dispositifs médicaux en Occident, ainsi qu’une croissance séquentielle sur les marchés des centres de données et des transports en Asie », a commenté Sean Kerins.

Les ventes de solutions informatiques (ECS) s’établissent à 2,2 Md$, en baisse de 11% sur un an mais de seulement 2% en Europe.

« La dynamique a continué de se développer dans les logiciels d’infrastructure, les solutions en tant que service et les services associés. Dans la région EMEA, nous avons enregistré une croissance de nos facturations d’une année sur l’autre au quatrième trimestre, tandis que nos résultats en Amérique du Nord reflètent un environnement de dépenses informatiques plus modéré », a expliqué le dirigeant d’Arrow.

Pour le premier trimestre de l’exercice 2024, Arrow prévoit des revenus entre 6,7 et 7,3 Md$, à comparer à 9,01 Md$ au premier trimestre 2023. Les ventes de composants sont attendus entre 5 et 5,4 Md$ (-21 à -27%) et les ventes de solutions informatiques d’entreprise entre 1,7 et 1,9 Md$ (-1 à -10%).

« Malgré la correction cyclique en cours et un environnement de demande macro plus faible, nous restons optimistes quant au contexte général du secteur et pensons que les tendances technologiques à plus long terme profiteront à Arrow », fait valoir Sean Kerins.