Le distributeur de composants électroniques annonce qu’il n’atteindra pas ses prévisions de chiffre d’affaires au deuxième trimestre en raison de la « détérioration de la demande ». Arrow a déclaré s’attendre à un chiffre d’affaires d’environ 7,3 milliards de dollars pour le trimestre – dont 5,25 milliards de composants et 2,05 de solutions informatiques – au lieu des 7,6 Md$ attendus par le marché. Le groupe s’attend par ailleurs à une perte de 6,23 dollars à 6,35 dollars par action, soit entre 531 et 541 millions de dollars, au lieu d’un bénéfice ajusté de 1,95 dollar par action.

Arrow annonce également l’arrêt de ses activités de de reconditionnement de PC et équipements de mobilité aux USA et dans la plupart des autres pays où le groupe opère (notamment au Royaume-Uni, en Suède et en Belgique). Cet arrêt d’activité, qui devrait être effectif d’ici à la fin de l’année, entraînera des charges d’environ 115 millions de dollars sur le trimestre. Cette décision s’ajoute à la mise en place d’un plan de réduction des dépenses d’exploitation de 130 M$ en rythme annuel.

Arrow indique vouloir se concentrer sur une stratégie à long terme en faisant la part belle aux technologies de prochaine génération telles que l’intelligence artificielle, l’automatisation industrielle et les villes et véhicules intelligents.

Correctif : une mauvaise traduction nous a conduit à écrire qu’Arrow arrêtait son activité de distribution de composants PC et mobilités au lieu de son activité de reconditionnement de PC et équipements de mobilité