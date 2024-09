Le VAD Arrow Electronics lance un service de SOC (security operations centre) managé dédié à la surveillance proactive des environnements Microsoft tels que Microsoft 365, Azure Active Directory et autres applications critiques. Il utilise les technologies de détection et de réponse aux menaces de la firme de Redmond.

Ce « Micro-SOC » est mise à disposition en mode SaaS sur un modèle d’abonnement « à faible engagement » et évolutif, précise Arrow. « En plus d’alerter sur les attaques, il fournit des rapports, des recommandations et un score de sécurité ». Le service donne également accès aux équipes de sécurité dédiées d’Arrow : aide à l’installation, la configuration, la surveillance et l’analyse.

« Ce service géré a été conçu pour permettre aux partenaires de distribution de protéger efficacement les environnements et les actifs de leurs clients finaux en exploitant les compétences et l’expérience d’Arrow en complément de leurs propres équipes, combinées aux toutes dernières technologies de sécurité de Microsoft », déclare Mark Barcham, responsable des ventes de services aux entreprises chez Arrow dans la zone EMEA.