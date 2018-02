L’opérateur de services télécoms, cloud et hébergement Ariane.Network ouvre son datacenter de dernière génération Fil d’Ariane sur le parc technopolitain Albi-Innoprod (81) aux portes de Toulouse. Il s’agit d’une infrastructure neutre et ouverte aux acteurs privés comme publics qui vient renforcer la capacité de stockage et de sécurisation des données en région Occitanie et enrichir l’offre nationale concentrée en Ile-de-France. « Notre centre de données s’adresse en premier lieu aux entreprises et organismes publics. Il peut également offrir des capacités complémentaires, immédiatement disponibles, aussi bien aux clients en quête d’un deuxième site de stockage qu’aux grands datacenters (dont 90% sont installés en région parisienne) qui arrivent à saturation », explique dans un communiqué Marc Gauché, président de la société.

Installé sur un terrain de 11.000m2, Fil d’Ariane est un bâtiment de 4.500 m2 comportant un centre opérationnel, un datacenter et une aile technique-logistique. Le site emploie aujourd’hui une soixantaine d’ingénieurs et de techniciens.

Sa construction représente un investissement global de 10 millions d’euros et a mobilisé plus d’une quarantaine d’entreprises (titulaires et sous-traitants), toutes issues du tissu économique local et régional. L’architecture du bâtiment est l’œuvre du cabinet Rec Architecture de Blagnac.

Fil d’Ariane est directement relié aux grands opérateurs mondiaux, aux réseaux d’initiative publique (RIP) ainsi qu’aux principaux nœuds d’échanges (GIX) et datacenters nationaux. Ce datacenter s’intègre au cœur de réseau fibre optique longue distance d’Ariane.Network et bénéficie d’une double adduction sur cette infrastructure dans un souci de sécurité et de fiabilité.

Le centre est ouvert à tout opérateur avec 2 locaux dédiés, distincts et sécurisés (Meet-Me-Room) avec alimentation électrique 230V et 48V continu. Les utilisateurs ne sont pas liés ainsi à un prestataire réseau unique pour accéder à leurs données et infrastructures. Il dispose d’une puissance électrique de 2 Mégawatts avec transformateurs haute tension dédiés, alimentée par une double adduction électrique sur 2 postes sources Enedis distincts, de 2 chaînes d’alimentation indépendantes et redondantes jusqu’aux baies/équipements informatiques et d’une alimentation de secours automatique (groupes électrogènes avec autonomie minimum de 72h – rechargeable à chaud).

En matière de sécurité physique, il dispose de 4 niveaux de contrôle d’accès dont 1 contrôle biométrique, d’un système de détection d’intrusion (IDS), d’un système d’anti-intrusion, de la vidéo-protection, du verrouillage des baies avec serrures codées.

Le dispositif de free cooling cible un ratio PUE inférieur à 1. 2, quelle que soit la charge du datacenter, avec une réduction de la consommation d’énergie de 30 à 50% ainsi que celle des émissions de gaz à effet de serre.

Notons encore un site de réplication synchrone des données distant de 45 km relié par chemins fibre optique différents.