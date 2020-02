Depuis sa prise de contrôle il y a bientôt un an par le fonds d’investissement InfraVia, Celeste multiplie les acquisitions. Après avoir racheté le Savoyard Via Numerica, le Picard Option Service et, plus récemment le Provençal PacWan, l’opérateur de Champs-sur-Marne se tourne vers l’Occitanie et reprend le Tarnais Ariane.Network.

Basé à Albi, contrôlé par la SAEM (société anonyme d’économie mixte) e–tera dont le conseil départemental du Tarn est l’actionnaire principal, Ariane.Network emploie une soixantaine de collaborateurs. Doté d’un datacenter écologique et d’un réseau en propre de 800 km de fibre optique, l’opérateur a réalisé un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros en 2019.

Cette quatrième opération de croissance externe permet à Celeste d’agrandir encore son réseau fibre optique Très Haut Débit. Celui-ci représentait avant l’acquisition plus de 5.000 km, avec 70 points de présence dans 26 agglomérations à travers la France.

« Cette nouvelle opération confirme l’ambition de Celeste de devenir le principal opérateur alternatif pour entreprises du marché français. Ariane.Network dispose d’une équipe très compétente et renforcera le maillage régional de CelesteE dans le sud-Ouest de la France », explique dans un communiqué Nicolas Aubé, qui préside Celeste qu’il a fondé en 2001.

« Celeste et Ariane.Network partagent le même ADN et ont simultanément investi dans un réseau en fibre optique et un datacenter de nouvelle génération, afin d’offrir la meilleure qualité de service à leurs clients. Ce rapprochement est une étape logique, qui va permettre d’enrichir l’offre à destination des entreprises du Tarn et de la région. C’est donc un nouveau chapitre qui s’ouvre, un nouveau cap qui conforte nos choix concernant le déploiement du très haut débit sur le Tarn, dans des délais très courts, tout en donnant à Ariane.Network une véritable perspective de développement », ajoute de son côté Christophe Ramond, président du conseil départemental du Tarn. « Cette cession, rare de la part d’actionnaires publics démontre notre volonté de s’adapter et de répondre au mieux aux intérêts d’un territoire tout en se recentrant sur nos missions de services publics. »