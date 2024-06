Le spécialiste français de l’expertise-conseil en datacenters renoue avec une forte croissance. Sur l’exercice 2023, son chiffre d’affaires consolidé a bondi de 38% pour s’établir à 50,9M€. L’entreprise efface ainsi la contre-performance et la baisse de plus de 20% de ses revenus sur son précédent exercice. Ce rebond résulte d’une mise en œuvre réussie des trois grands axes de son plan stratégique NextGen2024 : des projets de plus grande envergure, à l’international et avec plus de missions d’expertise auprès des hyperscalers.

L’amélioration concerne aussi le résultat net, en hausse de 36% à 3,1M€. Cela permet à l’entreprise d’intensifier son effort en R&D, avec 8,5% de sa marge nette consacrée à son entité dédiée (le Lab by APL), un point de plus qu’en 2022.

L’effectif a progressé de 145 à 200 collaborateurs et APL prévoit encore de recruter 60 talents en 2024. Basée à Paris, l’entreprise dispose de bureaux à Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes, Toulouse et Lausanne. Elle réaffirme ses ambitions internationales après la signature d’importants contrats, notamment en Italie, à Djibouti et au Maroc.

« En 2023, nous avons renforcé nos compétences en études et pilotage de projets, nous permettant de conduire des projets internationaux de plus grande envergure. Cette stratégie a porté ses fruits, notamment auprès des hyperscalers et GAFAM, contribuant ainsi à l’augmentation de notre forte croissance », commente Tristan Richard, DGA d’APL Center.

A compter du 1er juillet, Tristan Richard succédera à Christophe Weiss comme Directeur général, alors que ce dernier évoluera au poste de co-président du Comité de surveillance. Il lui reviendra de mettre en œuvre le prochain plan stratégique 2025-2027, dont l’un des grands enjeux sera de répondre aux nouvelles exigences liées à l’essor de l’IA.