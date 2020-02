API (ex Prologue-Numérique), un des spécialistes français du traitement de la facture électronique, annonce le lancement d’un Webinar exclusif le 12 mars à 11h sur le thème de : « La facture électronique clients en BtoB et vers Chorus Pro (BtoG). ROI & implémentation : comment faire le bon choix en 2020 ? »

À travers cette initiative, API présentera les principaux axes de réflexion, points de vigilance à surveiller autour de ces projets et répondra aux questions des décideurs (DG, DAF, DSI..) n’ayant pas encore arrêté le choix définitif d’une solution fiable. Ce constat est valable pour toutes les entreprises (de la PME à l’ETI) qui sont concernées par cet enjeu.

Agenda du Webinar :

– Contexte et état des lieux de la facture électronique

– Comment identifier les enjeux de mon projet ?

– Les bonnes questions à se poser : les Facteurs Clé de Succès

– Conclusion

– Questions-réponses

Pour s’inscrire, rendez-vous sur cette page : ICI

Joël Spitalier, Directeur des Opérations « Dématérialisation et Transformation Numérique des Entreprises » chez API :

« Le passage à la facturation électronique est un projet pouvant entrainer de nombreuses questions et résistances au sein des entreprises. Paradoxalement les gens ne voient pas toujours qu’il s’agit d’un réel potentiel d’amélioration interne et de ROI rapide ; c’est assez rare de nos jours pour être souligné. Notre objectif est à la fois de faire un état des lieux sur les différentes idées reçues car il y en a beaucoup et surtout permettre aux décideurs de garder en tête les bonnes questions, et les bons warnings, pour faire le choix qui leur convient le mieux que chacun transforme son essai avec succès. »