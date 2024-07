Après plus de 13 ans chez Microsoft, Anne-Sophie Reboah a rejoint le spécialiste de la cybersécurité Tehtris au poste de Vice-Présidente Global Partnerships & Alliances. Il lui revient de piloter la stratégie channel monde et de développer le réseau de partenaires et de distribution. Sa nomination intervient alors que Tehtris accélère son internationalisation, sur ses marchés historiques en Europe, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Asie, notamment avec un nouveau bureau à Singapour.

Sa prise de fonction coïncide aussi avec le lancement du nouveau programme partenaires Tehtris Xcelerity, dont l’ambition est d’élargir l’accès à la solution XDR AI Platform, pour assurer la protection de clients de toutes tailles. L’éditeur ambitionne de recruter une soixantaine d’intégrateurs de services (MSP, MSSP) et partenaires technologiques d’ici la fin de l’année.

Diplômée de HEC Paris, Centrale Supelec et ESIEE Paris, Anne-Sophie Reboah a débuté sa carrière chez Microsoft. Elle a occupé depuis 2010 plusieurs postes à responsabilité technique et commerciale, et notamment en tant que global business Manager pour le groupe Renault-Nissan. Avant de rejoindre Tehtris, elle était Chief of Staff de la division Partenaires, contribuant à la stratégie et à la gestion des partenariats stratégiques de Microsoft.