Après l’annonce de la signature d’un contrat-cadre national permettant à Free de proposer son offre de fibre optique sur les Réseaux d’Initiative Publique (RIP) opérés par Altitude Infrastructure, ce dernier poursuit ses avancées dans les territoires.

Le contrat de délégation de service public concernant l’aménagement numérique du département de l’Aude en Très Haut Débit, attribué en décembre dernier par le Syaden (Syndicat Audois d’Energies et du Numérique) à une filiale de l’opérateur a désormais un nom et une identité visuelle. « Emeraude » vient d’être officiellement décliné sur la totalité des supports de la marque. La société délégataire destinée à accompagner ce groupement de collectivités dans l’exploitation, la maintenance et la commercialisation de ce réseau devient Emeraude THD.

Pour apporter le Très Haut Débit à l’intégralité des habitants de l’Aude, Emeraude mettra en œuvre un mix technologique basé sur la fibre optique, une montée en débit internet sur le réseau cuivre existant et le déploiement d’un réseau hertzien LTE-4G Fixe. D’ici 2021, plus de 91.000 foyers devraient être reliés à la fibre optique (1ère phase de déploiement) et à terme, 100% du territoire audois sera couvert par cette même technologie. Altitude Infrastructure vient d’implanter les nouveaux locaux d’Emeraude THD à Carcassonne. Il a déjà recruté 7 collaborateurs, sachant qu’une dizaine sera nécessaire à terme pour assurer l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau.

Par ailleurs, les 1.500 premières prises FTTH sur le réseau départemental des Alpes-Maritimes, à l’initiative du Sictiam (Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée) et opéré par l’opérateur normand, seront officiellement ouvertes à la commercialisation le 29 juillet prochain.