Alten va recruter cette année 3.800 nouveaux collaborateurs. C’est 25% de plus qu’en 2017.

La société de conseil en technologie souhait étoffer ses équipes avec 3.500 ingénieurs, 50 cadres pour la fonction support et 250 Business Managers. Issus de formations d’ingénieurs ou d’écoles de commerce, les Business Managers Alten ont pour mission le recrutement d’ingénieurs, la gestion de leurs carrières et le développement d’un portefeuille clients parmi les plus grandes sociétés de l’industrie, des télécoms et du tertiaire. Ils bénéficient d’un accompagnement associant formation au sein de l’université d’entreprise Alten, coaching et mentorat.

Les autres postes proposés s’adressent notamment à des :

Ingénieurs Etudes et Conception

Chefs de projet

Ingénieurs Développeur

Ingénieurs Infrastructure

Ingénieurs en Sécurité

Ingénieurs Télécom

Fonctionnel SI.

Les collaborateurs rejoindront les 12 implantations régionales de la société dans l’Hexagone (Ile-de-France, Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Mulhouse, Nantes, Rennes, Sophia Antipolis, Strasbourg et Toulouse).