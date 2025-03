Alphabet n’aurait pas renoncé à racheter la startup de cybersécurité Wiz. Éconduit l’an dernier après une offre à 23 milliards de dollars, le géant américain serait à nouveau en pourparlers avancés, a rapporté lundi le Wall Street Journal. L’offre atteindrait cette fois 30 milliards de dollars, représentant potentiellement la plus grande acquisition jamais réalisée par la maison mère de Google.

L’accord pourrait être finalisé prochainement, sauf problèmes inattendus en fin de processus, a précisé le journal financier en citant des sources proches du dossier.

La licorne israélienne avait justifié son refus l’an dernier en se déclarant confiante de pouvoir mener à bien ses deux objectifs : atteindre le seuil de 1 milliard de dollars de revenus récurrents annuel (ARR) et préparer son introduction en bourse.

En octobre 2024, Roy Reznik, co-fondateur de Wiz, avait déclaré à CNBC que le seuil des 500 millions de dollars d’ARR était atteint et que celui du milliard de dollars était prévu en 2025. Interrogé en janvier 2025 par le média Globes, le nouveau directeur financier de Wiz Fazal Merchant avait déclaré qu’il prévoyait une introduction en bourse « d’ici un an, plus ou moins ».

L’offre plus généreuse d’Alphabet emportera-t-elle cette fois l’adhésion du conseil d’administration de la startup ? Une autre raison invoquée lors du rejet de la première offre était la crainte d’un refus de la transaction par les autorités antitrust. Or la situation la situation pourrait être plus favorable avec l’administration Trump.

« L’administration sortante n’était pas particulièrement favorable aux transactions, je suis donc globalement optimiste quant à la plus grande ouverture de la nouvelle administration, ce qui devrait favoriser une activité accrue cette année pour les introductions en bourse et les acquisitions », affirmait à ce sujet le directeur financier dans son interview.

Une issue favorable permettrait à Alphabet d’accélérer à nouveau dans le domaine de la cybersécurité, après le rachat de Mandiant en mars 2022 pour 5,4 milliards de dollars. Les solutions de protection du cloud de Wiz conforteraient son segment en plein essor de l’infrastructure cloud, qui a généré plus de 43 milliards de dollars de revenus sur le dernier exercice.