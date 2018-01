Alphabet, la société-mère de Google, vient de dévoiler l’existence d’une nouvelle filiale axée sur la cybersécurité nous apprend le Silicon Valley Business Journal. Baptisée Chronicle, elle a été incubée pendant deux ans au sein de Moonshot, notamment en charge du projet Loon (connectivité internet via un réseau de ballons stratosphériques) et de Waymo (véhicule autonome), par Stephen Gillett, un ancien directeur des opérations de Symantec. « Nous voulons multiplier par 10 la rapidité et l’impact du travail des équipes chargées de la sécurité en rendant plus facile, plus rapide et moins coûteuse la capture et l’analyse de signaux de sécurité qui étaient jusqu’à ce jour difficiles et chers à saisir », explique Stephen Gillett sur le blog Medium. « Nous bâtissons notre plateforme d’intelligence analytique pour résoudre ce problème. »

L’offre de Chronicle devrait se scinder en deux composantes. La première est la plateforme analytique de cybersécurité développée en interne qui permet aux entreprises, grâce à la combinaison de l’apprentissage automatique et de grandes puissances de calcul, de traiter leurs données liées à la sécurité. Cette dernière serait déjà testée par plusieurs grandes entreprises dont le nom n’est pas dévoilé. La seconde composante n’est autre que VirusTotal, le site web d’analyse des fichiers suspects et de détection des logiciels malveillants, acquis par Google en 2012 afin notamment d’améliorer la sécurité de ses services. Ce dernier restera actif et ouvert gratuitement aux internautes.