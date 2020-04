Exclusive Networks, spécialiste des solutions cloud et de cybersécurité, a signé un accord de distribution avec Chronicle, la filiale de cybersécurité de Google Cloud, ouvrant ainsi la plateforme aux partenaires du VAD. L’accord couvre l’Europe du Sud (France, Italie, Espagne, Portugal, Israël, Turquie et Afrique francophone). Exclusive Networks est ainsi le premier distributeur à valeur ajoutée à commercialiser la solution de Chronicle dans la région. Un autre distributeur couvrira le Royaume-Uni.

Chronicle est une plateforme mondiale de télémétrie et d’analyse de sécurité, native dans Google Cloud, permettant le stockage illimité et la surveillance continue des logs de sécurité à des fins d’investigation, de détection d’attaques et de réponse à incident plus rapides qu’avec les outils traditionnels de SOC (à l’échelle et à la vitesse d’une recherche Google). Chronicle collecte, normalise, indexe, corrèle et enrichit les données de sécurité provenant de sources hétérogènes (sur site, dans le cloud) et fournit ainsi aux clients une analyse et une contextualisation instantanées des activités à risque.

« En nous rapprochant d’Exclusive Networks, nous souhaitions bénéficier d’une expertise et d’un réseau de revendeurs de premier plan afin de pouvoir accompagner au mieux nos clients. En unissant nos forces, nous nous donnons toutes les chances pour atteindre notre objectif de développement à l’échelle internationale », affirme dans un communiqué Magali Bohn, Responsable des Partenariats chez Chronicle.

« Il est important pour nous de faire profiter aux acteurs de cybersécurité comme Chronicle de notre expertise et notre forte empreinte européenne. Nous sommes impatients de participer au développement de Chronicle sur notre région de prédilection », commente de son côté Laurent Daudré-Vignier, Directeur Général France et Regional VP South EMEA d’Exclusive Networks.