Bonne opération pour SAP. Qualtrics, que l’éditeur allemand a acquis à la fin de l’année 2018 pour 8 milliards de dollars a fait jeudi une entrée tonitruante au Nasdaq. Les 8,5 millions d’actions mises en vente – SAP conserve une participation majoritaire dans la société – se sont arrachées, bondissant de 51% le jour même. Introduites à 30 dollars, elles atteignaient à la clôture 45,5 dollars. L’éditeur d’applications de gestion de l’expérience des clients valait ainsi près de 27,3 milliards de dollars selon CNBC. Lors de l’annonce de l’IPO Bloomberg tablait sur 18,7 milliards de dollars.

« SAP restera bien entendu le partenaire de commercialisation et d’innovation le plus important de Qualtrics afin de stimuler la croissance de la base de clients de SAP », a déclaré le CEO de SAP Christian Klein vendredi en présentant les résultats de sa société. « Nous offrons à présent à Qualtrics la possibilité d’étendre ses activités et de servir des clients au-delà de l’univers SAP. » « Nous avons absolument l’intention de maintenir le rythme de l’innovation, en développant nos solutions communes trimestre après trimestre », a-t-il encore ajouté.

L’innovation, SAP en a bien besoin. Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 7,54 milliards d’euros, en baisse de 6%, l’éditeur de Walldorf fait moins bien que son concurrent Oracle. Sur l’ensemble de l’année, les revenus atteignent 27,34 milliards d’euros, en baisse de 1% comparé à 2019.

Les revenus du cloud de SAP progressent de 17% en année glissante pour atteindre 8,08 milliards d’euros. C’est bien mais nettement en dessous des attentes de SAP qui tablait voici un an sur une croissance comprise entre 24 à 28% à taux de change constants. De son côté, le chiffre d’affaires des licences logicielles et du support recule de 6% à 15,15 milliards d’euros. En revanche, le bénéfice net fait un bond de 48% à 6,62 milliards d’euros. Il est vrai qu’en 2019, l’entreprise avait été impactée par des coûts de restructuration, des dépenses de rémunération en actions plus élevées par le rachat de Qualtrics.

Pour l’année en cours le spécialiste de l’ERP devrait profiter du lancement de sa gamme de services et de logiciels « Rise with SAP », conçue pour aider les clients à migrer vers le cloud et à réaliser leur transformation numérique. Dans ce cadre, il a annoncé la semaine dernière l’acquisition de l’éditeur allemand de solutions de BPI (Business Process Intelligence) Signavio. Le prix de cette opération n’a pas été dévoilé mais Bloomberg évaluait l’entreprise à 1 milliard de dollars.