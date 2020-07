C’est un changement stratégique de taille pour SAP. Fin 2018, l’éditeur allemand annonçait l’acquisition de Qualtrics pour la somme record de 8 milliards de dollars. « La combinaison de Qualtrics et de SAP confirme la gestion de l’expérience en tant que nouvelle frontière révolutionnaire pour l’industrie technologique. SAP et Qualtrics saisissent cette opportunité en tant qu’innovateurs aux vues similaires, unis dans la même mission, la même stratégie et la même culture », indiquait alors le CEO de SAP Bill Mc Dermott.

Tout en reconnaissant que cette acquisition a été un grand succès et a dépassé les attentes avec une croissance supérieure à 40% en 2019, ce qui constitue une excellente performance dans la configuration actuelle, le nouveau patron de la firme de Walldorf, Christian Klein annonce l’introduction en bourse du spécialiste de l’Experience Management (XM). « Alors que Ryan Smith, Zig Serafin (ndlr : président de SAP) et moi travaillions ensemble, nous avons décidé qu’une introduction en bourse serait la meilleure opportunité pour Qualtrics de développer la catégorie Experience Management, de servir ses clients, d’explorer sa propre stratégie d’acquisition et de continuer à développer les meilleurs talents », annonce-t-il dans un communiqué. « SAP restera le plus grand et le plus important partenaire de commercialisation et de recherche et développement (R&D) de Qualtrics tout en donnant à Qualtrics une plus grande indépendance pour élargir sa base en établissant des partenariats et en développant l’ensemble de l’écosystème de gestion de l’expérience », tient-il toutefois à préciser.

SAP devrait toutefois conserver une participation majoritaire. De son côté, le CEO et fondateur de Qualtrics, Ryann Smith indique qu’il a l’intention de devenir « le plus grand actionnaire individuel » de la société.

Selon Bloomberg, une introduction en bourse pourrait valoriser Qualtrics, qui mesure et génère des rapports sur la satisfaction des clients et des employés, à 16 milliards d’euros, soit 18,7 milliards de dollars. C’est donc plus de double ce qu’a déboursé SAP. « Lorsque vous payez une prime et que vous l’achetez pour 8 milliards de dollars, vous voulez créer des synergies, créer un facteur de différenciation et faire des ventes croisées », a expliqué à nos confrères Nicolas David, analyste chez Oddo BHF. « S’il n’y a pas d’intégration, vous achetez deux produits logiciels du même fournisseur, et il n’y a aucune valeur à les acheter ensemble. »

Le moment de l’introduction en bourse sera déterminé plus tard, a déclaré SAP. En tant que propriétaire majoritaire, la société allemande prévoit de poursuivre la consolidation des résultats de Qualtrics et a déclaré que l’opération n’aurait aucun effet sur les prévisions 2020.