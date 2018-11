SAP va racheter Qualtrics pour 8 milliards de dollars en espèces. Fondée en 2002 et dirigée par son co-fondateur Ryan Smith, la société est basée aux Etats-Unis, avec des bureaux dans neuf pays dont la France. Qualtrics a développé XM (pour Experience Management), une plateforme de gestion des équipes, de gestion de la relation client et de recherche de marchés. Les conseils d’administration des deux entreprises, de même que les actionnaires de Qualtrics ont donné leur accord pour l’opération dont la finalisation est prévue au cours du premier semestre 2019.

Outil de gestion opérationnelle, XM se concentre sur l’obtention et la valorisation des retours d’iexpérience des clients, des employés, des produits et de la marque. La combinaison de ces données avec les données opérationnelles de SAP devrait permettre aux clients de mieux gérer leurs chaînes d’approvisionnement, leurs réseaux, leurs salariés et les processus centraux.

« La combinaison de Qualtrics et de SAP confirme la gestion de l’expérience en tant que nouvelle frontière révolutionnaire pour l’industrie technologique. SAP et Qualtrics saisissent cette opportunité en tant qu’innovateurs aux vues similaires, unis dans la même mission, la même stratégie et la même culture », explique le CEO de SAP, Bill Mc Dermott dans un communiqué. « Nous partageons la conviction que chaque voix humaine a de la valeur, que chaque expérience compte et que les entreprises les mieux gérées peuvent améliorer le fonctionnement du monde. Nous sommes impatients de nous tenir aux côtés de Ryan et de ses formidables collègues pour les prochains chapitres de l’histoire de la gestion de l’expérience. Le meilleur pour Qualtrics et SAP est encore à venir. »

« Notre mission est d’aider les organisations à offrir les expériences qui transforment leurs clients en fanatiques, leurs employés en ambassadeurs, leurs produits en obsessions et les marques en religions », explique de son côté Ryan Smith dans le document. « Appuyé par une équipe mondiale de plus de 95.000 personnes, SAP nous aidera à nous développer plus rapidement et à réaliser notre mission sur une plus grande échelle. Cela répandra la plateforme XM partout dans le monde. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes qu’en nous associant à Bill et à l’équipe SAP pour saisir cette occasion unique de mettre en place l’économie de l’expérience. »

Qualtrics s’attend à un chiffre d’affaires annuel de 2018 dépassant les 400 millions de dollars et prévoit un taux de croissance à terme supérieur à 40%, excluant les synergies potentielles liées à l’intégration au sein de SAP.

Après la conclusion de la transaction, Qualtrics devrait conserver son équipe de direction, son personnel, sa marque et sa culture, en tant qu’entité au sein du groupe Cloud de l’éditeur allemand. La société devrait également maintenir son double siège à Provo (Utah, photo) et à Seattle (Washington).