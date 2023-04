Akamai apporte des modifications à son programme partenaires avec des incitations financières renforcées et une simplification des relations commerciales. Alors que la précédente révision du programme, début 2021, était centrée sur la formation et les certifications des partenaires, le spécialiste des services de réseau de diffusion de contenus, du cloud et de la sécurité, met cette fois le cap sur la stimulation de la croissance et une meilleure prévisibilité des revenus.

Les partenaires de distribution bénéficieront désormais à l’avance de remises tarifaires supplémentaires pour les nouvelles offres. Ce qui permettra, selon Akamai, d’aligner les récompenses financières sur les objectifs des professionnels de la vente sur le terrain, offrant de plus grandes incitations à enregistrer de nouvelles opportunités.

Akamai annonce par ailleurs une refonte des contenus de son portail, avec des formats plus accessibles et mieux catégorisés, des informations sur les futurs produits et un accès direct à ses experts pour favoriser un travail d’équipe.

« Defenx a commencé en tant que client, avant de devenir un partenaire Elite par la suite », témoigne dans un communiqué Giovanni Cicu, PDG du prestataire de services de sécurité Defenx. « Nous considérons notre équipe comme une extension de celle d’Akamai. Nous avons travaillé avec Akamai pour pénétrer de nouveaux marchés et développer notre activité à l’échelle mondiale, en protégeant nos clients et en offrant la meilleure expérience. »

« Nos partenaires de distribution sont essentiels à la croissance continue d’Akamai », commente Paul Joseph, vice-président en charge des ventes globales et des services. « Ces améliorations du programme de partenariat reconnaissent la forte valeur commune que les clients tirent de nos offres intégrées. »