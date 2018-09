Profitant de la conférence Microsoft Ignite qui se déroule à Orlando (Floride), Shantanu Narayen, Satya Nadella et Bill McDermott, respectivement CEO d’Abode, de Microsoft et de SAP ont présenté l’Open Data initiative. Le but recherché est de permettre aux entreprises qui utilisent les données de ces trois éditeurs d’avoir une vision unique du client.

Cette approche commune est basée sur trois principes directeurs : les entreprises propriétaires des données maintiennent un contrôle complet et direct de ces dernières (ce qui devrait plaire particulièrement aux clients SAP), elles peuvent activer les processus métier pilotés par l’IA pour obtenir des informations à partir de données comportementales et opérationnelles unifiées, un large écosystème de partenaires pourra exploiter ces données afin d’offrir de nouveaux services.

Concrètement, les trois partenaires améliorent l’interopérabilité et l’échange de données entre leurs applications et plateformes – Adobe Experience Cloud et Adobe Experience Platform, Microsoft Dynamics 365, SAP C / 4HANA et S / 4HANA – via un data model unique qui pourra alimenter un lac de donnés (Data Lake) commun sur Microsoft Azure. Les entreprises pourront ensuite choisir leurs outils et applications de développement pour créer et déployer des services. L’Open Data Initiative leur permettra notamment de débloquer et harmoniser les silos de données, de déplacer des données transactionnelles, opérationnelles, client ou IoT vers et depuis le lac de données commun en fonction de leurs préférences ou de leurs besoins, et développer ou choisir des applications qui assimilent nativement les données, les relations et les métadonnées couvrant plusieurs services d’Adobe, SAP, Microsoft et leurs partenaires.

« Avec Adobe et SAP, nous franchissons une première étape critique pour aider les entreprises à atteindre un niveau de compréhension de leurs clients jamais atteint auparavant », explique dans un communiqué Satya Nadella. « Partout dans le monde, les organisations ont la possibilité de créer des boucles de rétroaction numériques alimentées par l’IA pour une alimentation prédictive, des flux de travail automatisés et, en fin de compte, des résultats commerciaux améliorés. »