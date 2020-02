Décidément, l’utilisation de la blockchain peine à se concrétiser durablement. Après avoir licencié 13% de ses salariés en 2018, ConsenSys annonce une nouvelle réduction de ses effectifs .

Basé à New York depuis sa création en 2014, ConsenSys est l’un des principaux développeurs de chaînes de blocs spécialisés à avoir émergé depuis l’avènement de la technologie de registre partagé, conçue à l’origine comme la base de la crypto-monnaie Bitcoin. Malgré de lourds investissements consentis par des entreprises, essentiellement des banques, qui se sont traduits par des applications pilotes et des tests, la blockchain n’a pas eu la percée escomptée.

La restructuration de ConsenSys débouchera sur une séparation entre activités de développement de logiciels et activités de capital-risque indique la société dans un communiqué. ConsenSys se concentre depuis sa création sur Ethereum, la deuxième plus importante monnaie cryptographique décentralisée.

Coté développement de logiciels, l’entreprise s’appuiera sur sa pile composée notamment d’Infura, PegaSys, MetaMask et Codefi, pour répondre à deux objectifs : fournir des outils et une infrastructure pour les développeurs, la finance décentralisée et les communautés de startups; et aider les entreprises des secteurs des services financiers et du commerce à déployer et à rendre opérationnelles des solutions de blockchain. D’un autre côté, ConsenSys Investments poursuivra le développement de son portefeuille actuel de sociétés du secteur et en investissant « dans les meilleures équipes de leur catégorie » sous la direction d’une équipe de gestionnaires des investissements ciblée. La priorité sera donnée aux investissements à un stade précoce, aux actifs numériques liquides et, le cas échéant, aux opportunités stratégiques.

Une porte-parole de ConsenSys a déclaré à Reuters que les pertes d’emplois concernaient les ressources humaines, les finances et le marketing, les équipes de produits n’étant pas affectées. Elle a toutefois refusé de dévoiler le nombre de postes supprimés et les zones géographiques concernées. L’entreprise est implantée dans une trentaine de pays et possède des bureaux importants à Londres, Dublin et Paris.