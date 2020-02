Heiko Gloge, qui a fondé Igel il y a 19 ans, va prendre sa retraite le 1er avril prochain rapporte CRN. L’homme d’affaires va céder les rênes de l’entreprise allemande à l’Américain Jed Ayres, qui avait été nommé co-CEO en novembre 2019. Ce dernier était président et CEO de la filiale américaine depuis juin 2016. Auparavant ce diplômé de la San Francisco State University était senior vice-président marketing d’Appsense. Il avait commencé sa carrière en 1995 chez General Electric.

La carrière d’Heiko Gloge est bien plus surprenante. Après avoir été travailleur social pendant 6 ans, il est fait son service civil dans une classe de maternelle où il se lie d’amitié avec un parent d’élève. A l’occasion de vacances consacrées au surf en Espagne, ce dernier lui parle de l’industrie informatique. Convaincu que son avenir est là, Heiko Gloge, suit des cours dans une école de programmation à Brême. Il entre ensuite chez un distributeur d’ordinateurs comme programmeur où il œuvre pendant près de 7 ans tout en gravissant les échelons. En 1994 il rejoint G.Melchers, un spécialiste du commerce international où il prend en charge la distribution de composants réseaux. En 2001, il convainc l’entreprise de le soutenir dans la création d’Igel. Avec le directeur associé de Melchers, Nicolas Helms il recrute 4 développeurs de logiciels. « Nous avons rencontré les développeurs et leur avons dit que nous mettions en place une nouvelle société IGEL GmbH, que nous construisions quelque chose de génial, quelque chose de nouveau, un système d’exploitation moderne pour Internet », a expliqué Heiko Gloge à CRN. « Je me souviens avoir dit à Nicolas que je croyais en ces gens. Je savais que nous pouvions réussir. »

Il ne s’est pas trompé. Dix-neuf ans après, les quatre salariés du début – dont trois sont toujours présents dans l’entreprise – sont devenus une centaine. Le spécialiste du client léger et des points d’accès est aujourd’hui reconnu dans le monde et adoubé par Microsoft.