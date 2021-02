Le fonds d’investissement TA Associates basé à Boston va prendre en mars prochain une participation majoritaire dans le spécialiste du client léger Igel, Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. TA Associates rejoint Melchers, qui est le principal investisseur d’Igel depuis la création de la société en 2001. Ce dernier conservera une participation qualifiée d’importante dans l’éditeur allemand. Après avoir cédé son poste de PDG à l’Américain Jed Ayres il y a tout juste un an, le fondateur et ancien PDG d’Igel Heiko Gloge reste également actionnaire minoritaire et membre du conseil d’administration.

Bill Veghte, qui fut notamment le bras droit de Meg Whitman chez HP et patron de Windows chez Microsoft, rejoindra le conseil d’administration de la société en tant que président exécutif. Il a, comme l’indique un communiqué d’Igel, plusieurs décennies d’expérience dans le développement de systèmes d’exploitation et la mise sur le marché de technologies de pointe. Jonathan Meeks et Stefan Dandl, respectivement directeur général et directeur principal de TA Associates, rejoindront également le conseil d’administration.

Le nouveau CA a pour ambition d’accélérer la croissance de l’entreprise à l’échelle mondiale grâce à une équipe opérationnelle et de développement accrue et à d’importants investissements en matière de mise sur le marché, y compris au travers de partenaires de distribution, pour assurer l’adoption à grande échelle d’Igel OS.

« Les travailleurs numériques du monde entier sont partis œuvrer à distance et nous pensons que ce nouveau paradigme est là pour durer. Igel est au centre de cette révolution de l’end-user computing avec des solutions qui répondent au besoin d’espaces de travail cloud sécurisés, simples à gérer et rentables », commente dans le communiqué Jed Ayres. « Avec le nouveau soutien de TA et l’expérience de Bill pour nous guider, nous pensons que nous avons l’ampleur des ressources nécessaires non seulement pour capitaliser sur l’explosion des besoins du marché mondial, mais aussi pour innover rapidement afin de rester stratégiquement positionnés pour l’avenir de l’informatique de pointe. »

Pour son exercice clos le 31 décembre 2020, Igel annonce une croissance de 150% de ses revenus des produits et services logiciels récurrents d’une année sur l’autre dans le monde grâce son l’écosystème croissant de partenaires. La firme de Brême revendique l’utilisation d’Igel OS sur plus de 4 millions d’appareils.