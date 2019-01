L’actualité d’Igel est particulièrement riche. Le spécialiste allemand de la gestion des points d’accès annonce en effet une collaboration technologie avec Nvidia, l’intégration avec AWS, un partenariat avec LG et un nouveau programme partenaires destinés aux fournisseurs de services et aux intégrateurs. C’est ce que nous apprend CRN, qui a rencontré le patron de l’Amérique du Nord, par ailleurs directeur marketing mondial, Jed Ayres, à l’occasion du forum de l’utilisateur final Disrupt 2019, qui se tiendra du 5 au 7 février dans la Silicon Valley. La version européenne du forum, qui se déroulera la semaine prochaine à Munich devrait permettre d’en savoir plus.

Igel, qui annonce avoir franchi la barrière des revenus de 100 millions de dollars en 2018, a l’ambition de devenir le leader incontesté sur le marché des terminaux définis par logiciel d’ici les 18 à 24 prochains mois. « Nous avons déployé près de 500.000 nouveaux clients IGEL OS en 2018 et nous souhaitons doubler ce nombre cette année. Personne sur ce marché ne se développe à ce rythme. Les contrats prennent de plus en plus d’ampleur. Nous avons signé sept contrats de plus d’un million de dollars cette année », a indiqué Jed Ayres. Celui-ci attribue ce succès à une concentration constante de la société sur l’innovation logicielle avec son système d’exploitation, sa plateforme de gestion et son portefeuille de produits comme le logiciel de gestion des périphériques UD Pocket.

Menant l’offensive sur le marché des terminaux, la firme de Brême a signé un accord avec Nvidia pour intégrer le système d’exploitation IGEL dans une plateforme NVIDIA Jetson 64 bits basée sur ARM.« Pour le marché des terminaux, cela équivaut à mettre un homme sur la lune », a déclaré Jed Ayres. Selon lui cette collaboration devrait stimuler le marché de la VDI et de l’Internet des objets pour le plus grand profit de sa société. Toujours du côté des terminaux, Igel a signé un nouveau partenariat avec LG afin d’offrir son système d’exploitation IGEL OS sur les clients légers tout-en-un du fabricant coréen.

Un autre moteur de croissance des ventes en 2019 pour le patron d’Igel en Amérique du Nord, est l’annonce prochaine d’un partenariat avec Teradici afin de proposer une intégration avec AWS Workspaces via le protocole Teradici PCoIP (PC over IP). « Nous avons déjà de grandes entreprises clientes qui souhaitent déployer AWS Workspaces avec IGEL. Dès que nous aurons activé cette fonctionnalité, nous verrons un flot de commandes », a affirmé Jed Ayres à nos confrères de CRN.

Outre ces nouvelles alliances, Igel devrait annoncer bientôt un nouveau programme partenaires permettant à ces derniers d’intégrer des licences Igel OS dans leurs offres de gestion des terminaux. « C’est l’avenir du channel », a conclu le dirigeant.