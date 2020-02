Premier partenaire français de l’éditeur allemand de solutions de gestion documentaire ELO Digital Solutions, DMS ECM vient d’être repris par l’un de ses concurrents, le nantais Adoc Solutions. Une opportunité de relance unique pour DMS ECM qui a subi une procédure de redressement judiciaire début 2018 – commuée en un plan de continuation début 2019, suite à une légère baisse d’activité doublée d’un impayé ayant mi à mal la trésorerie de l’entreprise.

Pour Adoc Solutions, société de 27 personnes ayant réalisé 3,2 M€ de CA en 2019, c’est l’occasion d’accélérer spectaculairement son activité ELO Digital, démarrée il y a à peine plus d’un an. Adoc récupère ainsi l’expertise des six salariés toujours en poste chez DMS ECM et surtout un parc de 110 clients – le plus important des quelque 7 partenaires français de l’éditeur. À titre de comparaison, un an après avoir démarré son activité ELO et malgré un investissement important en formation – 7 personnes formées – Adoc Solutions n’a signé à ce jour que cinq clients.

C’est parce qu’il cherchait une offre pour adresser le segment des PME qu’Adoc Solutions avait choisi d’entamer un partenariat avec ELO Digital Solutions à partir de 2018. Fournisseur d’une offre de dématérialisation basée sur les plateformes open source d’Alfresco et de Nuxeo plutôt orientée grands comptes et éditeur d’une solution destinée aux TPE et professions libérales, Adoc Solutions ne disposait d’aucune offre intermédiaire à son catalogue. « Notre choix s’est porté sur ELO en raison de la fiabilité de sa solution, de son exhaustivité fonctionnelle, de sa modularité, de ses temps de projets réduits et de sa tarification adaptée », explique Jean-Sébastien Wagner, directeur général d’Adoc Solutions.

Fort du parc client, de l’expertise et des 700 K€ de chiffre d’affaires que DMS ECM avait réalisé sur son exercice clos en juin dernier, Jean-Sébastien Wagner espère faire monter rapidement son activité ELO à 1 million d’euros de chiffre d’affaires annuel. Il voit notamment des synergies potentielles importantes entre l’expertise historique de ses équipes dans les briques amont de la gestion documentaire – Adoc Solutions fait par exemple partie des plus gros partenaires de l’éditeur de solutions de reconnaissance Abbyy – et celle des équipes de DMS ECM.