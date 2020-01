Après s’être doté le mois dernier d’un directeur général adjoint en charge des ressources humaines et d’un directeur général en charge des opérations, Visiativ poursuit le renforcement de sa gouvernance avec la nomination d’un directeur général délégué. Le poste a été confié à Bertrand Sicot, qui rejoint le comité exécutif du groupe. Aux côtés du PDG Laurent Fiard, celui qui fut naguère CEO de Solidworks accompagnera la stratégie du groupe dans le cadre du plan Catalyst 2023, et son développement, notamment à l’international. Il prend ainsi en charge les fonctions occupées par Christian Donzel qui part à la retraite.

Précédemment, Bertrand Sicot occupait la fonction de senior vice-président des ventes indirectes de Dassault Systèmes. Il était chargé de la croissance et du développement d’un réseau comptant plus de 500 partenaires dans 36 pays. Il avait rejoint Solidworks en 1997 peu avant le rachat de la société par Dassault semble-t-il. Chez l’éditeur de logiciels de CAO il a occupé successivement le poste de directeur commercial Europe de l’Ouest, de Vice President en charge de l’Amérique du Nord, d’Executive Vice President Ventes mondiales avant de devenir le CEO de la société. Agé de 56 ans et diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (Arts & Métiers Paris Tech), Bertrand Sicot a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur commercial chez IBM avant de la poursuivre chez Computervision, successivement en tant qu’International Account Manager et Branch Sales Manager. Il a ainsi développé une expérience internationale incluant une expatriation de quatre années à Boston aux États-Unis.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Bertrand Sicot, avec qui nous avons parfaitement collaboré pendant de nombreuses années. Son expérience et ses compétences seront de formidables atouts dans cette phase déterminante de transformation qu’amorce le groupe à travers Catalyst 2023. L’arrivée de Bertrand va permettre à Visiativ de renforcer encore un peu plus ses liens avec Dassault Systèmes, mais également de dynamiser notre activité à l’international », commente dans un communiqué Laurent Fiard. « Je tiens à remercier mon associé Christian Donzel qui va transmettre le flambeau à Bertrand. Il va assurer une transition, et continuera d’apporter son expertise et de veiller au développement du groupe en tant qu’actionnaire et membre du conseil d’administration de Visiativ. »