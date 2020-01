Comme il l’avait annoncé le mois dernier, Visitaiv vient de lancer son nouveau plan stratégique Catalyst 2023. Celui-ci se matérialise par une nouvelle organisation développée autour d’une plateforme de compétences, une gouvernance renouvelée et renforcée, de fortes ambitions financières, une nouvelle stratégie en matière de ressources humaines et des engagements renforcés en matière de responsabilité sociétale.

Le groupe met en place une nouvelle organisation décentralisée autour d’une plateforme de compétences conjuguant conseil, édition de logiciels, intégration de logiciels et infrastructures cloud. Ces compétences seront mises au service des pôles d’activité du groupe : ABGI Consulting, pour le conseil en innovation et l’excellence opérationnelle, Moovapps Platform, en matière d’applications, de plateformes et de « business expériences », Visiativ Solutions, pour la 3D et l’univers Dassault Systèmes, et Visiativ Managed Services, pour accompagner l’évolution des entreprises vers le cloud. Une structure holding regroupera l’ensemble des fonctions centrales (finance, ressources humaines, service informatique, marketing et communication). Le développement de l’activité Rapid Manufacturing s’appuiera sur un partenariat industriel en cours de finalisation.

Pour le déploiement de ce plan, Visiativ fait évoluer sa gouvernance en mettant l’accent sur une plus grande transversalité entre les activités (accroissement des synergies entre les pôles, renforcement des ventes croisées et de la complémentarité commerciale entre les métiers). Aux côtés du PDG Laurent Fiard, Bruno Demortière a été nommé, fin 2019, directeur général en charge des opérations de l’ensemble des activités du groupe. Le directeur général adjoint en charge de l’Intégration Olivier Blachon va quant à lui poursuivre le pilotage de la plateforme de compétences Visiativ Solutions en lien avec Dassault Systèmes. Ce regroupement du pilotage opérationnel et commercial de toutes les activités vise à optimiser et homogénéiser l’efficacité du groupe. La nouvelle organisation est par ailleurs renforcée avec la nomination de Philippe Garcia (photo) en tant que directeur général adjoint en charge de la finance. Titulaire d’un Master Audit de l’IAE de Lyon III et d’un DESCF, Philippe Garcia a débuté sa carrière en tant qu’auditeur financier chez Deloitte, il occupait jusqu’à ce jour le poste de vice-président finance du groupe Amplitude Surgical.

En mettant en œuvre son nouveau plan, Visiativ entend se concentrer sur l’accélération de sa rentabilité. L’objectif est de réaliser un EBITDA de 30 millions d’euros à horizon 2023, contre 13,1 millions d’euros en 2018. Une ambition qui ne semble pas démesurée, le groupe étant passé de moins de 83 millions d’euros de chiffre d’affaires et 4,6% de marge d’EBITDA en 2015, à plus de 160 millions d’euros de revenus et 8% de marge d’EBITDA en 2018.

Sous l’impulsion de Grégory Jourdan, qui a rejoint le groupe il y a quelques semaines au poste de directeur général adjoint en charge des ressources humaines, le groupe entend par ailleurs mettre en place une stratégie RH « innovante et performante » centrée autour de l’expérience collaborateur. Cette stratégie s’appuiera notamment sur des Human Resources Business Partners, répartis au sein de chaque pôle, dont la mission sera de traduire la stratégie business du groupe en stratégies opérationnelles de ressources humaines. Ils ont notamment pour mission de veiller à l’alignement stratégique de tous, de déceler les talents émergents et de mettre en œuvre la stratégie de ressources humaines globale au sein de chacune des entités. En outre, un Centre d’expertise et de services RH est créé « afin d’apporter des réponses rapides et pertinentes aux questions et sujets RH de tous ».

En matière de responsabilité sociétale, le groupe souhaite s’appuyer sur des associations pour favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap ou de fragilité sociale. En parallèle, il s’engage à accélérer l’éducation au numérique des élèves en difficulté.