Après un redressement au quatrième trimestre 2018, IBM rechute. La firme d’Armonk a terminé le mois de mars avec un chiffre d’affaires de 18,18 milliards de dollars en baisse de 4,7% sur un an, alors que les analystes s’attendaient à des revenus de 18,46 milliards de dollars. A l’exception du Global financing et des Global business services, stables, tous les segments enregistrent une baisse : Cloud et cognitive software (-2%), Global technology services (-7%) et Systems, qui comprend le hardware et les systèmes d’exploitation (-11%). Après ajustement des effets de change, les revenus des applications cognitives et du cloud/plateformes de données augmentent de respectivement 2 et 4%. Il en va de même pour le consulting. « Au cours du premier trimestre, la croissance de nos revenus du cloud s’est accélérée et nous avons à nouveau progressé dans des domaines clés et à forte valeur dans le cloud, les services cognitifs ainsi que dans le consulting », affirme dans un communiqué la présidente et CEO de l’entreprise, Ginni Rometty.

Le bénéfice net GAAP est tombé à 1,59 milliard de dollars, ou 1,78 dollar par action, au cours du trimestre, contre 1,68 milliard de dollars, ou 1,81 dollar par action, un an plus tôt. En excluant les éléments exceptionnels, Big Blue a dégagé un bénéfice de 2,25 dollars par action, dépassant ainsi les attentes des analystes qui étaient de 2,22 dollars par action.

La société ne communique pas de prévisions pour le trimestre en cours mais estime que pour l’ensemble de l’exercice le bénéfice par action GAAP atteindra au moins 12,45 dollars et le bénéfice par action non-GAAP s’établira à au moins 13,90 dollars.