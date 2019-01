La situation se dégrade pour Elon Musk. Après avoir remercié 9% des salariés de Tesla l’été dernier, le magnat américain va supprimer environ 10% des effectifs de SpaceX, soit 600 personnes annonce Reuters. « Pour continuer à répondre aux besoins de nos clients et pour réussir à développer des engins spatiaux interplanétaires et un internet spatial mondial, SpaceX doit devenir une entreprise plus légère », explique dans un courriel adressé au personnel par la présidente de l’entreprise, Gwynne Shotwell. « L’un ou l’autre de ces projets, même lorsqu’ils ont été tentés séparément, ont ruiné d’autres organisations. Cela signifie que nous devons nous séparer de certains membres talentueux et courageux de notre équipe. » Ces derniers toucheront une indemnité de départ représentant 8 semaines de salaire et bénéficieront d’autres avantages indique de son côté le Los Angeles Times.

Au mois de juin, Elon Musk s’était séparé d’au moins sept membres de l’équipe de direction travaillant sur le projet Starlink, Celui-ci repose sur une constellation de 12.000 satellites de télécommunications destinée à fournir un nouveau service d’accès à internet. Certains de ces dirigeants ont depuis été remplacés. Starlink est confronté à la concurrence des projets OneWeb et Telesat.

Le mois dernier, SpaceX a lancé sa première mission spatiale de sécurité nationale : une fusée SpaceX transportant un satellite de navigation militaire américain a décollé du Cap Canaveral, en Floride. Toujours le mois dernier, le Wall Street Journal indiquait que SpaceX avait levé 500 millions de dollars, portant sa valorisation à 30,5 milliards de dollars.

Pleine d’ambition, la firme basée à Hawthorne en Californie envisage un voyage sur Mars en 2022, qui serait suivi d’une mission habitée sur la planète rouge d’ici 2024. Elle travaille par ailleurs sur le projet Crew Dragon qui consiste à envoyer une capsule transportant des astronautes de la NASA jusqu’à la Station Spatiale Internationale.