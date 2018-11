Sur le point d’être avalé par IBM, Red Hat annonce l’acquisition de NooBaa, une startup développant un logiciel de gestion de services de stockage de données dans des environnements hybrides et multicloud. Les conditions financières de l’opération, qui vient d’être finalisée, ne sont pas dévoilées. Toutefois, NooBaa étant en phase de développement et ne comptant que neuf personnes, le montant dépensé par le fournisseur de solutions open source ne devrait pas être très élevé.

L’ajout de la technologie de NooBaa vient enrichir le portefeuille existant de solutions de cloud hybride de Red Hat, notamment la plateforme de stockage de conteneurs Red Hat OpenShift et l’offre de stockage Red Hat Ceph. Elle contribue ainsi à renforcer la position de l’éditeur de Raleigh (Caroline du Nord) sur ce marché. « La portabilité des données est un impératif essentiel pour les organisations qui construisent et déploient des applications natives sur le cloud dans des clouds privés et multiples. Les technologies de NooBaa augmenteront notre portefeuille et renforceront notre capacité à répondre aux besoins des développeurs dans le monde hybride et multicloud actuel », commente dans un communiqué Ranga Rangachari, vice-président et directeur général de l’entité Stockage et infrastructure hyperconvergée de Red Hat.

Selon Gartner, d’ici 2020, 75% des entreprises auront déployé un modèle de cloud multicloud ou hybride. « Ces environnements hétérogènes devenant de facto un standard pour les charges de travail modernes, ils peuvent entraîner une prolifération de silos de données disparates qui augmentent la complexité de la gestion et de l’évolutivité des applications cloud natives », explique Red Hat dans son communiqué.

NooBaa a été fondée en 2013 pour répondre au besoin de visibilité et de contrôle accrus des données non structurées réparties dans ces environnements distribués. Pour ce faire, la société a développé une plateforme de données conçue pour servir de couche d’abstraction sur l’infrastructure de stockage existante. Cette couche d’abstraction permet non seulement la portabilité des données d’un cloud à un autre, mais aide également les utilisateurs à gérer les données stockées dans plusieurs emplacements sous la forme d’un ensemble de données unique et cohérent.