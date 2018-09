Le leader mondial en espaces de colocations annonce l’ouverture de PA8, son huitième datacenter parisien, pour le mois de février 2019. Déjà quasiment prévendu, ce datacenter d’une capacité de 850 baies (dans sa première phase), disposera d’une puissance de consommation de 16 mégawatts. Ce cera le datacenter parisien d’Equinix offrant la plus forte densité au mètre carré.

En mettant l’accent sur la densité, mais aussi en soignant son accessibilité en termes logistique et en le conformant aux recommandations de l’ASHRAE (Association américaine des professionnels du chauffage, refroidissement et conditionnement d’air), Equinix a souhaité satisfaire les exigences de ses clients hyperscales, sa cible affichée pour cet équipement à 73 millions d’euros d’investissements.

En attirant les grands fournisseurs de services cloud tels AWS, Google Cloud Platform, Salesforce ou Microsoft Azure, Equinix espère par la même occasion conforter l’intérêt des grands comptes français en quête de toujours plus de connectivité cloud. « Stimulé par la dynamique de transformation numérique à l’œuvre dans les entreprises, le mouvement vers les fournisseurs de services cloud s’accélère en France », constate Régis Castagné, directeur général d’Equinix France & Europe du Sud.

Or en rejoignant un fournisseur d’espaces de colocation tels qu’Equinix, les clients bénéficient de sa capacité à fournir de l’interconnexion en peering direct au sein de ses datacenters. À la clé : un niveau de sécurité, des performances, une flexibilité et des coûts imbattables. « Pour 80 € par mois on peut transférer des masses infinies de données en bénéficiant de temps de latence en microsecondes en passant d’un Cloud à l’autre en quelques secondes », poursuit Régis Castagné.

L’arrivée des grands hyperscalers et le développement des nouveaux usages ont fait basculer la France dans le camp des pays stratégiques pour Equinix, qui y enregistre actuellement un taux de croissance bien supérieur à celui qu’il connaît au niveau mondial. La demande est forte et devrait le rester à court terme avec la perspective d’une baisse de la fiscalité de l’énergie pour les datacenters intensifs que le gouvernement vient d’annoncer dans le cadre de ses mesures pour le développement du numérique. Autant de facteurs qui incitent Equinix à continuer d’investir fortement. la filiale française vient ainsi de déposer un permis de construire pour étendre une unité existante.