Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage de Stéphane Castagné, directeur commercial France du VAD Prianto.

Channelnews : Quand pensez-vous que Prianto France pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Stéphane Castagné : Nous pensons qu’une fois le déconfinement effectué, il sera plus facile d’avoir une meilleure visibilité sur les prévisions. Nous rencontrons une baisse de la demande des acteurs habituels, mais un accroissement des demandes liées au télétravail et prise en main à distance. Les conditions pour retrouver une activité normale sont, que nos revendeurs retrouvent un nouvel élan avec leurs clients pour engranger de nouveaux projets.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité après le déconfinement ?

Stéphane Castagné : Nous pensons que les solutions proposées chez Prianto sont adaptées à cette situation extraordinaire. Je pense notamment à des solutions telles que : sécurité des accès, applications web et réseaux, performances et management des environnements virtualisés, gestion des postes de travail et des bases de données, gestion des flux documentaires et signature électronique.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Stéphane Castagné : Ce n’est pas d’actualité pour Prianto France.

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Stéphane Castagné : Nous souhaitons renouveler notre présence auprès de nos clients revendeurs, et aider nos fournisseurs dans leur démarche de prise de part de marché. Tout ceci en respectant la situation des personnes touchées par cette pandémie, et continuer à porter les valeurs humaines, propres à Prianto. Nous proposons des formations, des sessions avec nos fournisseurs, des actions marketing ciblées, et bien entendu poursuivons le recrutement de revendeurs.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Stéphane Castagné : Prianto n’a pas à ce jour rencontré de défaut de paiement, car très vigilants sur ce point. Nous suivons de façon très étroite, le recouvrement de nos clients.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Stéphane Castagné : À ce jour, nous assurons avec notre maison mère basée à Munich, la gestion de notre trésorerie et aucun autre dispositif n’est prévu à ce jour dans ce sens.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Stéphane Castagné : Nous pensons, comme beaucoup, que l’avenir est logiciel. Notre portfolio étant totalement en phase avec cette prévision, nous sommes prêts à transmettre pour chaque éditeur les outils et solutions adaptés à ce nouveau mode de distribution.

Témoignage recueilli par courriel le 29 avril 2020