Accessible sans condition de diplôme aux personnes quelles que soient leur sexe, leur origine, leurs ressources ou leur statut social, l’école de formation aux métiers du numérique 42 fondée par Xavier Niel en 2013 avait toutefois imposée une limite d’âge dans ses critères de sélection. Les plus de 30 ans étaient jusqu’à présent bannis. Les choses viennent de changer. L’école estime désormais que dans une profession aussi tendue que l’informatique et pour répondre aux besoins des entreprises d’aujourd’hui il est temps de casser les silos générationnels et de permettre « à tous les talents de se révéler » qu’ils aient 18 ou 50 ans.

« Mettre fin à la limite d’âge pour permettre au plus grand nombre d’accéder à l’excellence de notre formation et aux opportunités qu’elle offre – 100% des jeunes passés par 42 sont en emploi – est une étape naturelle et logique de notre développement. Notre volonté est aussi de pouvoir détecter et sélectionner les meilleurs talents et ce serait absurde de passer à côté d’une partie des meilleurs sous prétexte qu’ils ont 35 ou 40 ans. Quatre années d’expérimentations réussies, en partenariat avec Pôle Emploi IDF, auprès de seniors, demandeurs d’emploi longue durée, nous ont permis de tester notre modèle sur une autre population et nous avons été agréablement surpris par la qualité des échanges intergénérationnels, de l’entraide et des résultats avec 70% à 75% de retour à l’emploi », explique dans un communiqué Sophie Viger, directrice générale de l’école. « L’économie du numérique tire sa force de la diversité de la société et les forts potentiels sont partout ! Notre rôle est de créer les conditions pour que s’épanouissent tous les talents. C’est déjà le sens de nos actions de promotion des métiers de la programmation informatique auprès des femmes. Briser les silos générationnels et les idées reçues s’inscrit dans la même démarche. »