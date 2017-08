A l’occasion de VMworld qui se déroule actuellement à Las Vegas, VMware annonce une version de VMware Cloud on AWS proposée à la demande et facturée à l’heure (coût horaire à partir de 8,3681 dollars). Des souscriptions annuelles ou trisannuelles devraient être disponibles bientôt. Cette offre n’est actuellement disponible qu’à travers la région US West 2 (Oregon) d’AWS, ce qui la limite actuellement aux seuls clients américains. Elle devrait cependant être étendue au reste du monde dans le courant de l’année prochaine.

Proposée aujourd’hui aux seuls partenaires de VMware, qui assure le support et la facturation, l’offre devrait être bientôt accessible au channel d’AWS. Des certifications spécifiques pour les revendeurs sont prévues.

Rappelons que VMware Cloud on AWS est une offre de cloud hybride utilisant les infrastructures d’Amazon. Grâce à ce service, les logiciels d’entreprise SDDC de l’éditeur sont désormais utilisables dans le Cloud d’Amazon, le provisionnement pouvant se faire via vSphere.