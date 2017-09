La société distribution et de services nantaise annonce le rachat via sa filiale Tibco Télécoms de la société Networks-Technologies, spécialisée en maintenance de réseaux de télécommunications opérateurs pour le compte des équipementiers. Fondée en 1986 sous le nom de BDSI, reprise en 2001 par ses actuels dirigeants, Mohamed Daamach et Didier Houillier, Networks-Technologies a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 M€ en 2016 et compte 37 collaborateurs.

Cette acquisition permet à Tibco (108 M€ en 2016 pour 1.330 collaborateurs) de renforcer ses équipes d’intervention spécialisées dans l’exploitation et la maintenance de réseaux télécoms sur l’ensemble du territoire et de compléter son expertise en maintenance des coeurs de réseaux, réseaux de transmission et réseaux IP. Quant à Networks-Technologies, il souhaitait s’adosser à un industriel pour pérenniser sa croissance.

« Nous nous côtoyons depuis de nombreuses années sur le marché de la maintenance télécoms, explique dans un communiqué Patrick Vallée, président du Directoire de Tibco. Nous connaissons les valeurs d’engagement et de respect de Networks-Technologies. Ce sont bien des valeurs que nous avons en commun. C’est un critère très important pour nous pour garantir la réussir d’une croissance externe. »

Didier Houillier qui était directeur général de Networks-Technologies devient directeur des opérations de maintenance national chez Tibco Télécoms. Le centre de production et de logistique de Networks-Technologies à Bezons (95) sera conservé. Dans les autres villes (Lille, Nancy, Orléans, Lyon, Aix en Provence, Toulouse, Bordeaux et Rennes), les équipes seront réunies sur un site commun.