L’entreprise de services nantaise annonce deux acquisitions coup sur coup. La première, finalisée le 22 juin, concerne l’entreprise de services ID2, installée à Levallois-Perret, et sa filiale ID2 Val de Loire, installée à Orléans. Spécialisée dans la gestion des infrastructures, ID2 emploie environ 180 personnes (dont 30 à Orléans) et réalise environ 17 M€ de chiffre d’affaires (dont 2,3 à Orléans) avec une rentabilité nette de l’ordre de 2%. Bien introduite dans le secteur bancaire, ID2 commençait à souffrir de sa modeste surface financière et cherchait un adossement.

Pour Tibco, cette acquisition est l’opportunité d’accéder au marché parisien dont elle était absente. Désormais filiale de de Tibco, ID2 Paris devient sa tête de pont en Ile-de-France. Rebaptisée ID2 by Tibco, l’ESN parisienne prend le statut de division autonome, au même titre que Tibco Services et Tibco Telecom, et reste pilotée par son directeur général délégué : Stéphane Cordier. Sa filiale ID2 Val de Loire est, elle, intégrée au sein de Tibco Services, dont elle devient l’agence orléanaise. Ses trente salariés sont regroupés avec la quinzaine de salariés du centre technique d’intervention que Tibco avait sur place.

Les deux entreprises se sont découvert des valeurs communes, notamment autour de l’écoresponsabilité, qui devient une thématique fédératrice, Tibco affichant désormais son ambition de devenir le leader français des ESN en matière d’écoresponsabilité.

La seconde opération concerne la reprise de l’activité maintenance d’infrastructures de l’éditeur-intégrateur nantais Sigma. Principalement orientée sur une clientèle de grandes surfaces et de galeries marchandes locales, celle-ci emploie quatorze salariés mais n’avait pas la taille critique. Ces quatorze salariés rejoignent leurs homologues chez Tibco, qui exercent le même métier dans le même secteur d’activité mais sur une clientèle complémentaire. Les deux entreprises se connaissaient et avaient déjà gagné des projets ensemble. Cette opération permet à Sigma de se recentrer sur son cœur de métier tout en trouvant une solution pérenne pour ses anciens salariés.

Avec ID2 et Sigma maintenance, Tibco devrait dépasser les 150 M€ de chiffre d’affaires annuel. Dirigé par e groupe revendique 133 M€ de chiffre d’affaires sur son site Internet et avait déclaré pour son exercice 2018, un chiffre d’affaires de 127 M€ avec un effectif de 726 personnes (près de 1.500 en intégrant les sous-traitants).