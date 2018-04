Tibco annonce une croissance de 7,5% pour son dernier exercice. Le groupe de services a en effet réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros, « contre 107 millions d’euros en 2016 » précise dans son communiqué la société qui n’avait pas révélé les résultats de l’exercice 2016. C’est la première fois que le cap des 110 millions d’euros est franchi depuis 2008, année record où l’entreprise nantaise avait engrangé 114 millions d’euros. Le bénéfice net est de 4,4 millions d’euros. « Cet exercice nous permet de briser le plafond de verre », explique dans le communiqué Frédéric Roulleau, dirigeant de Tibco Services et de Tibco Télécoms. « Et ce, même si la stabilité apparente du chiffre d’affaires jusqu’alors recouvrait une situation contrastée. Depuis 5 ans déjà, Tibco connaît une forte croissance sur la partie France, masquée par le retrait de l’international. »

Le groupe attribue ces bons résultats à son organisation en 9 marchés (banque, assurances, industrie, retail, services, santé, secteur public, opérateurs et industrie), autour desquels se déploient des offres de services spécifiques. « Du commercial au consultant jusqu’au centre de services dédié, en passant par le responsable opérationnel, toute une chaîne d’experts Tibco maîtrise ainsi les problématiques spécifiques à chaque marché », précise l’ESN qui vise désormais un cap de 150 millions d’euros « pour les années à venir ».

Pour y parvenir, Tibco souhaite s’impliquer dans des segments de marchés tels que la 5G, l’IoT et le haut débit, la cybersécurité, les objets connectés spécifiques ou les réseaux d’entreprise (WiFi, LiFi). « Notre regard sur l’avenir est très optimiste du point de vue du développement de Tibco, au regard de l’adoption en France des nouvelles technologies et des usages par le monde professionnel et par notre capacité à transformer notre entreprise de manière innovante », indiqueFrédéric Roulleau.

Pour faire face à la pénurie de talents dans certains métiers, Tibco a lancé l’an dernier sa propre Tib’s Academy pour former techniciens, ingénieurs, commerciaux et consultants. « Avec un axe particulièrement fort sur les savoir être », tient à préciser la firme nantaise dans son communiqué.