Tibco annonce l’acquisition au 30 juin de l’activité télécoms services d’Econocom. Cette entité d’Econocom, qui emploie 65 collaborateurs, assure essentiellement des prestations d’exploitation d’infrastructures de téléphonie pour le compte de grands opérateurs. Son chiffre d’affaires n’a pas été dévoilé, pas plus que le montant de l’opération.

Econocom télécoms services n’avait pas la taille critique pour Econocom, qui a donc préféré s’en séparer au profit de l’entreprise de services numériques nantaise Tibco. Cette dernière l’intègre au sein de sa division Tibco Télécoms, qui compte désormais plus de 500 collaborateurs, et représente près d’un tiers des 1.600 personnes de son effectif total. Pour Tibco, les télécoms constituent une activité cœur de métier historique et sont appelés à le rester.

Si les deux entités ont de nombreux clients en commun Econocom télécoms services apporte des expertises spécifiques inexistantes ou peu présentes chez Tibco, notamment dans les domaines de la radio et du SD-Wan. « Nous étions justement en quête d’expertises SD-Wan et l’arrivée des experts d’Econocom dans ce domaine va nous permettre d’aller chercher de nouveaux clients », se félicite Jean-Christophe Vinel, directeur RSE de Tibco, en charge de la communication et du marketing. En revanche, Econocom télécoms services .

Patrick Sabatier, qui pilotait jusqu’à présent l’activité télécoms services d’Econocom intègre l’organigramme de Tibco en qualité de directeur des ventes SD-Wan. Organisée en partie en centre de services, l’équipe d’Econocom rejoint le site de Tibco Saint-Priest.

Tibco finalise cette acquisition dans un contexte de nette accélération de son activité depuis le début de l’année après une année 2020 en croissance de 5%. « Le groupe a quasiment atteint ses objectifs pour l’ensemble de l’année à fin mai », assure Jean-Christophe Vinel, qui note aussi « des résultats très encourageants » sur l’activité télécoms.