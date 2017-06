La startup française Blade vient de lever 51 millions d’euros auprès de business angels (Pierre Kosciusko-Morizet, fondateur de PriceMinister, Michaël Benabou, co-fondateur de vente-privee.com et Nopporn Suppipat, fondateur de Wind Energy Holding). Grâce à cet argent, qui s’ajoute aux apports des deux premières levées de fonds réalisées l’an dernier auprès des mêmes investisseurs pour un total de 13 millions d’euros, Blade va accroître ses moyens de production de PC as a Service pour répondre à la demande et élargir son offre à l’Allemagne et au Royaume-Uni.

La jeune pousse parisienne fondée en 2014 a développé Shadow, un PC haute performance proposé en mode cloud. A condition d’avoir une connexion haut débit, l’utilisateur accède à son PC virtualisé depuis n’importe quel terminal (PC portable, tablette, smartphone, TV connectée). Le prix de base de l’abonnement est de 29,95 euros par mois. Cette solution intéresse notamment les gamers, qui souhaitent accéder à une machine puissante pour un prix modique en profitant des dernières mises à jour. Depuis son lancement, Blade affirme avoir écoulé 5.000 PC virtuels.